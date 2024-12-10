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В парках Москвы этой зимой будет работать 47 катков — Сергей Собянин

Первыми приняли гостей площадки с искусственным покрытием, а катки с натуральным льдом ждут устойчивой зимней погоды.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Во всех районах Москвы открываются катки. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Первыми по традиции гостей приняли площадки с искусственным покрытием. Катки с натуральным льдом ждут устойчивой зимней погоды.

«Самый большой каток города уже заработал на ВДНХ. Он расположился вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 и 58. В этом сезоне появилась новая точка притяжения — зона шоу, а также дополнительные фуд-корты и арт-объекты», — написал мэр Москвы.

Бесплатный каток открылся на главной площади Северного речного вокзала. Помимо катания на коньках, здесь всю зиму можно будет участвовать в мастер-классах фигуристов и слушать живую музыку.

В 11 столичных парках будет работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Площадки уже ждут гостей в парках «Сокольники» и «Ходынское поле», саду «Эрмитаж». Кроме традиционных развлечений, в саду имени Н. Э. Баумана, например, можно также посмотреть советские фильмы.

В этом году в рамках реализации проектов комплексного благоустройства обновили катки на берегу Большого Строгинского затона, на улице Чистова в Текстильщиках и на «Аллее молодых семей» в Люблине. Новая площадка появилась в Марьине.

Собянин Сергей