В парках Москвы этой зимой будет работать 47 катков — Сергей Собянин

В 11 столичных парках будет работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Площадки уже ждут гостей в парках «Сокольники» и «Ходынское поле», саду «Эрмитаж». Кроме традиционных развлечений, в саду имени Н. Э. Баумана, например, можно также посмотреть советские фильмы.