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Картофель, лук и капуста сильнее всего подорожали в Башкирии с января 2024 года

В Башкирии за год подорожали картофель, лук и капуста.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подорожали сильнее всего в Башкирии с начала 2024 года.

Килограмм картофеля подорожал на 85%, его средняя цена подскочила до 45 рублей. Также жителям республики на 49,5% больше приходится отдавать за репчатый лук (средняя цена — 42,38 рубля) и на 37,2% за белокочанную капусту (39,49 рубля).

Далее в топ-10 подорожавших продуктов идут:

— сливочное масло — на 29,4% — 990,13 рубля;

— хлеб и булочные изделия из пшеницы первого и второго сортов — на 19,2% — 97,41 рубля;

— хлеб ржаной и ржано-пшеничный — 17,4% — 83,33 рубля;

— пастеризованное молоко — 17% — 78,93 рубля;

— сметана — 16,9% — 298,54 рубля;

— баранина (кроме бескостного мяса) — 16,8% — 7333,59 рубля;

— стерилизованное молоко — 15,6% — 90,27 рубля.

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