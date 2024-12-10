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Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси во вторник

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Сейчас в Сан-Хосе: +14° 3 м/с 24% 766 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Гололедица сохранится во вторник местами на дорогах Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, местами на на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −3°С до +3°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Гомеле и Могилеве во вторник будет облачно и без существенных осадков. Возможны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Дневная температура воздуха в этих городах составит −1…+1°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.

В Бресте и Гродно столбик термометра поднимется до отметки 0…+2°C. В этих областных центрах сегодня также будет облачно, вероятность осадков — 10−15%. Также прогнозируется слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

В Витебске синоптики обещают схожие погодные условия, но немного холоднее: облачно, без существенных осадков, слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица, −1…-3°C, ветер северо-восточный 4−9 м/с.