Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси во вторник

В Бресте и Гродно столбик термометра поднимется до отметки 0…+2°C. В этих областных центрах сегодня также будет облачно, вероятность осадков — 10−15%. Также прогнозируется слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.