Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Гололедица сохранится во вторник местами на дорогах Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, местами на на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −3°С до +3°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гомеле и Могилеве во вторник будет облачно и без существенных осадков. Возможны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Дневная температура воздуха в этих городах составит −1…+1°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.
В Бресте и Гродно столбик термометра поднимется до отметки 0…+2°C. В этих областных центрах сегодня также будет облачно, вероятность осадков — 10−15%. Также прогнозируется слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.
В Витебске синоптики обещают схожие погодные условия, но немного холоднее: облачно, без существенных осадков, слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица, −1…-3°C, ветер северо-восточный 4−9 м/с.