Прокуратура рассказала, по чьей вине провалился в кипяток 17-летний омич

В прокуратуре Омской области назвали виновника ЧП с несовершеннолетним, случившегося в ноябре нынешнего года в районе дома № 193 по улице 10 лет Октября. Напомним, в яму с кипятком провалился 17-летний парень.
Они шли с приятелем по улице и увидели, как что-то парит. Подумали, что это пожар и подошли посмотреть поближе. Пострадавший подросток получил сильный ожог ноги, из ямы с кипятком его вытащил друг.
Как установила прокуратура Центрального округа, теплосети, на которых произошла авария, принадлежат частной фирме «Строительная компания “Гранит”. По оценке надзорного ведомства, балансодержатель сетей не огородил опасную территорию и не сообщил муниципальным органам о проведении работ. В связи с этими нарушениями руководителю организации внесено представление. В настоящее время ремонт на теплосетях уже закончен, компания приводит в порядок территорию.
Помимо этого, прокуратура запросила медицинские выписки пострадавшего подростка. По ним будет устанавливаться тяжесть вреда, причиненного здоровью парня. После прокуратура намерена направить в суд исковое заявление о компенсации к балансодержателю сетей.