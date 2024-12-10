Прокуратура рассказала, по чьей вине провалился в кипяток 17-летний омич

Как установила прокуратура Центрального округа, теплосети, на которых произошла авария, принадлежат частной фирме «Строительная компания “Гранит”. По оценке надзорного ведомства, балансодержатель сетей не огородил опасную территорию и не сообщил муниципальным органам о проведении работ. В связи с этими нарушениями руководителю организации внесено представление. В настоящее время ремонт на теплосетях уже закончен, компания приводит в порядок территорию.