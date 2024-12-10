ГАИ за сутки задержала в Уфе около десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали около десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали двое взрослых и один ребенок. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 285 нарушений правил дорожного движения.
— Задержано девять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также трое без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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