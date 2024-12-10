Митрополит Евгений получил «Премию Рунета» за сериал «Девочка и робот»

«Меня и моих коллег сюда привели “Девочка и робот”. Вы знаете, как бывает сложно объяснить детям какие-то правильные вещи, чтобы возникла коммуникация и до них это дошло и помогло в жизни. Сейчас в четвертых классах дети изучают православную культуру. Когда мы познакомились с тем, как это происходит — ужас, мне было так переживательно, сложно и обидно. Тогда мы решили сделать для каждого урока семиминутный фильм, чтобы рассказать детям о любви, семье, храме, монастыре, заповедях, Христе и иконе, чтобы у них глазки горели, а учителю было легко развить урок», — рассказал митрополит на вручении премии.