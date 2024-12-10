Жителям многоэтажек в Сочи вернули воду и отопление

Прокуратура установила, что коммунальная организация не получила разрешение на тарифы в региональном департаменте государственного регулирования. Компания не подавала заявку на утверждение расценок за тепловую энергию и горячее водоснабжение. В связи с этим жителям не начислялась плата за данные услуги.