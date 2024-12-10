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Жителям многоэтажек в Сочи вернули воду и отопление

Жители двух многоэтажных домов по ул. Калараша в Сочи добились возвращения отопления и горячей воды после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Проблема возникла из-за отсутствия тарифов на коммунальные услуги. Котельная принадлежит компании-владельцу ООО «Дукат».

Прокуратура установила, что коммунальная организация не получила разрешение на тарифы в региональном департаменте государственного регулирования. Компания не подавала заявку на утверждение расценок за тепловую энергию и горячее водоснабжение. В связи с этим жителям не начислялась плата за данные услуги.

После окончания у ООО «Дукат» средств для оплаты ресурсов котельной у жильцов многоэтажек стали отключать горячую воду и отопление.

Надзорный орган обратился в суд, по решению которого объект передали ООО «ТеплоЭнергоКом». Новый собственник восстановил стабильное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей.

ЖКХ