Жителям многоэтажек в Сочи вернули воду и отопление

Проблема возникла из-за отсутствия тарифов на коммунальные услуги. Котельная принадлежит компании-владельцу ООО «Дукат».
Прокуратура установила, что коммунальная организация не получила разрешение на тарифы в региональном департаменте государственного регулирования. Компания не подавала заявку на утверждение расценок за тепловую энергию и горячее водоснабжение. В связи с этим жителям не начислялась плата за данные услуги.
После окончания у ООО «Дукат» средств для оплаты ресурсов котельной у жильцов многоэтажек стали отключать горячую воду и отопление.
Надзорный орган обратился в суд, по решению которого объект передали ООО «ТеплоЭнергоКом». Новый собственник восстановил стабильное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей.