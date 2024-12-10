В Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске

Известно, что они проходят обвиняемыми по уголовным делам за кражу и невозвращение в исправительное учреждение (важно, что выезд за пределы учреждения был разрешен, однако преступник не вернулся обратно). Задержанных передали в органы, объявивших их в розыск, они должны отсидеть назначенный судом срок.