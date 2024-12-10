В Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске

В минувшие выходные полицейские из Иркутска задержали трех людей, которых ранее объявили в федеральный розыск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
— Разыскиваемых установили во время оперативно-разыскных мероприятий на станции Иркутск-пассажирский, — уточнили в ведомстве.
Известно, что они проходят обвиняемыми по уголовным делам за кражу и невозвращение в исправительное учреждение (важно, что выезд за пределы учреждения был разрешен, однако преступник не вернулся обратно). Задержанных передали в органы, объявивших их в розыск, они должны отсидеть назначенный судом срок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что предприниматель выплатит 30 миллионов за несанкционированную свалку на территории Ушаковского муниципального образования в Иркутском районе. Нарушитель вместе с подрядчиками оставил строительный мусор на земельном участке площадью 3,2 гектара.