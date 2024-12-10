«Время работы площадок до 3−4 часов утра». Мингорисполком сказал, где можно встретить Новый год 2025 в Минске

Она также уточнила, что новогодние гуляния в Октябрьском районе запланированы на площадке возле Дворца культуры железнодорожников, в жилом районе Сокол и у дома № 44 на улице Асаналиева. Что касается Первомайского района, то там Новый год можно встретить сразу на четырех площадках. Указаны Национальная библиотека, площадка около клуба «Ракетчик» на Фогеля, у дома № 1 по улице Руссиянова, дома № 15 по улице Героев 120-й дивизии.