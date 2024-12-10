«Время работы площадок до 3−4 часов утра». Мингорисполком сказал, где можно встретить Новый год 2025 в Минске

Мингорисполком назвал площадки, где можно встретить Новый год 2025. Подробности озвучила начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, пишет агентство «Минск-Новости».
Она обратила внимание на то, что площадка у Дворца спорта окажется одной из главных локаций в новогоднюю ночь 1 января. По ее словам, в праздничном концерте, который начнется в 00.30 и продлится до 04.00, примут участие творческие коллективы, а также популярные белорусские исполнители.
— В репертуаре — новогодние и рождественские песни, — сообщила Лучина.
Также она добавила, что еще одна программа состоится на указанной локации 1 января с 19.30 до 22.00. Начальник управления культуры Мингорисполкома подчеркнула, что массовые гуляния в новогоднюю ночь пройдут и в районах города на 20 открытых площадках. Так, в Заводском районе главной окажется площадка около «Чижовка-Арены», у филиала Дворца детей и молодежи «Золак», у бассейна «Волат».
Лучина отметила, что в Ленинском районе гуляния на Новый год пройдут около Минского городского дворца культуры, а также у кинотеатра «Салют», в Московском — в жилом районе Брилевичи, сквере «Полянка», в парке имени Павлова.
Она также уточнила, что новогодние гуляния в Октябрьском районе запланированы на площадке возле Дворца культуры железнодорожников, в жилом районе Сокол и у дома № 44 на улице Асаналиева. Что касается Первомайского района, то там Новый год можно встретить сразу на четырех площадках. Указаны Национальная библиотека, площадка около клуба «Ракетчик» на Фогеля, у дома № 1 по улице Руссиянова, дома № 15 по улице Героев 120-й дивизии.
В Советском районе праздничными окажутся площадка возле Комаровского рынка. Во Фрунзенском районе новогоднюю ночь можно провести в двух локациях: около Минского ледового дворца спорта, а также в парке имени Уго Чавеса. В Центральном районе новогодние гуляния будут около Дворца детей и молодежи.
Екатерина Лучина уточнила, что в концертных программах будут принимать участие как белорусские исполнители, так и творческие коллективы.
— Время работы концертных площадок в районе — до 3−4 часов утра.
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