В Пермском крае на двух мостах установили архитектурную подсветку

В Пермском крае установили архитектурную подсветку на двух транспортных объектах. Как сообщает Минтранс Прикамья, подсветка появилась на мосту через реку Чусовую в Чусовом и на мосту через Иву на трассе ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» в Перми. Оба объекта были обновлены в этом году.
Отмечается, что архитектурная подсветка мостов, кроме эстетической функции, выполняет также и практическую задачу. Она улучшает безопасность на дорогах и обеспечивает комфортное движение в ночное время.
Напомним, в середине октября полностью открыли движение на первом участке дороги на улице Уинской от Юрша до Грибоедова протяженностью 1,1 км. Теперь машины напрямую едут из микрорайона Садовый по мосту через Иву в направлении Восточного обхода и обратно.
Также в этом году отремонтировали мост через реку Чусовую на автодороге «Кунгур-Соликамск» в Чусовском округе. На объекте заменили деформационные швы, лестничные сходы, обновили опоры и пролетные строения, укрепили конусы, установили водоотводные трубы и барьерные ограждения, уложили асфальт.