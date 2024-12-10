В Пермском крае на двух мостах установили архитектурную подсветку

В Пермском крае установили архитектурную подсветку на двух транспортных объектах. Как сообщает Минтранс Прикамья, подсветка появилась на мосту через реку Чусовую в Чусовом и на мосту через Иву на трассе ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» в Перми. Оба объекта были обновлены в этом году.