В Хабаровском крае ожидается похолодание

На следующей неделе в Хабаровском крае ожидается понижение температуры, и в связи с этим во всех муниципальных образованиях будет введен режим повышенной готовности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
За прошедшую неделю в сфере ЖКХ произошло 15 технологических инцидентов, два из которых касаются теплоснабжения в Ванинском и Солнечном районах. Все нарушения были устранены в установленные сроки, а снижение температуры в помещениях не допущено, сообщил заместитель председателя правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.
На складах предприятий сейчас находится 98 тысяч тонн угля и 5 тысяч тонн нефтепродуктов, что соответствует нормативным требованиям. Кроме того, предприняты меры по формированию запасов топлива на январь.
С учетом предстоящего похолодания, властям поручено принять необходимые меры для предотвращения аварий, связанных с отключением тепло— и водоснабжения. Главам муниципалитетов указано проверить запасы материально-технических ресурсов и обеспечить бесперебойную работу аварийных служб.
Губернатор Дмитрий Демешин также поручил проверить работу горячих линий по вопросам ЖКХ в районах и городах, чтобы жители знали, куда обращаться в случае проблем, особенно в новогодние и праздничные дни. Министерству ЖКХ и главам муниципальных образований рекомендовано разместить номера телефонов экстренных служб в доступных местах.
Контактные данные дежурно-диспетчерской службы правительства Хабаровского края: телефон (4212) 39 61 00; (4212) 39 61 20.
Об аварийных ситуациях во внутридомовых инженерных коммуникациях многоквартирных домов необходимо незамедлительно сообщить в управляющую организацию. В случае их бездействия жители могут позвонить по телефону горячей линии регионального Госконтроля (4212) 40 23 40.