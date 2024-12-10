В Хабаровском крае ожидается похолодание

За прошедшую неделю в сфере ЖКХ произошло 15 технологических инцидентов, два из которых касаются теплоснабжения в Ванинском и Солнечном районах. Все нарушения были устранены в установленные сроки, а снижение температуры в помещениях не допущено, сообщил заместитель председателя правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.