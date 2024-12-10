Дедом Морозом впервые станет омич не из творческой среды

Во вторник, 10 декабря 2024 года, стало известно, кто в этом году исполнит роль зимнего волшебника и одного из символов праздника — Деда Мороза.
«Накануне утвердили артиста на роль Деда Мороза. Пожалуй, впервые это не актер театра и не участник какого-либо творческого коллектива. Знакомьтесь: Сергей Набоков работает директором ледового театра “Сибирский сказ” и диктором бюджетного учреждения “Спортивный город”», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, открытие Главной городской елки пройдет 27 декабря 2024 года в Омской крепости — праздник начнется в 16:00.