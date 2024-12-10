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Дедом Морозом впервые станет омич не из творческой среды

В Омске продолжается подготовка к Главной городской елке в Омской крепости.

Источник: SuperOmsk.ru

Во вторник, 10 декабря 2024 года, стало известно, кто в этом году исполнит роль зимнего волшебника и одного из символов праздника — Деда Мороза.

«Накануне утвердили артиста на роль Деда Мороза. Пожалуй, впервые это не актер театра и не участник какого-либо творческого коллектива. Знакомьтесь: Сергей Набоков работает директором ледового театра “Сибирский сказ” и диктором бюджетного учреждения “Спортивный город”», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, открытие Главной городской елки пройдет 27 декабря 2024 года в Омской крепости — праздник начнется в 16:00.