Жители Перми застряли в 9-балльных пробках с ДТП в разных частях города

Утром 10 декабря жители краевой столицы вновь столкнулись с транспортным коллапсом, вызванным заторами на дорогах. Движение в Перми оказалось сковано сразу на нескольких маршрутах, ведущих из отдалённых районов в центр города. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, шоссе Космонавтов оказалось парализовано почти на три километра от улицы Братьев Игнатовых до участка ремонта возле улицы Плеханова. В это же время на соседних от шоссе улицах начали возникать аналогичные заторы красного и бордового цвета.