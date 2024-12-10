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Жители Перми застряли в 9-балльных пробках с ДТП в разных частях города

Всего по городу заметно 8 отметок об авариях.

Источник: Яндекс карты

Жители Перми застряли в пробках уровня 9-ти баллов с дорожными авариями в разных частях города.

Утром 10 декабря жители краевой столицы вновь столкнулись с транспортным коллапсом, вызванным заторами на дорогах. Движение в Перми оказалось сковано сразу на нескольких маршрутах, ведущих из отдалённых районов в центр города. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, шоссе Космонавтов оказалось парализовано почти на три километра от улицы Братьев Игнатовых до участка ремонта возле улицы Плеханова. В это же время на соседних от шоссе улицах начали возникать аналогичные заторы красного и бордового цвета.

Одна из таких пробок появилась на улице Стахановской и улице Чкалова. Дорожный затор растянулся почти на 2,5 километра от улицы Куйбышева до выезда на шоссе Космонавтов. На картах также заметно, что улицы в районе ДКЖ окрашены в красный цвет. Пробки меньшего масштаба пермяки заметили на улице Уральской, возле ТЦ «Спешилов» и возле ЖК «Авиатор».

Параллельно с этим ситуацию осложнили сразу восемь ДТП, отметки о которых установлены в разных частях города. Большинство отметок об авариях были установлены в промежутке между 8 и 9 часами утра.

В телеграм-каналах жители Перми начали публиковать фотографии с места аварий и отметили, что возможной причиной является снегопад, который прошёл в краевой столице минувшей ночью.