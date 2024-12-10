Сколько дней продлятся зимние каникулы казахстанских школьников

«Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней — с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно».Пресс-служба Министерства просвещения РК. По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие». В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия: в рамках реализации проекта «Оқуға құштар мектеп» — внутришкольное мероприятие «Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз»; театральные фестивали и постановки; мастер-классы по изготовлению новогодних украшений; уроки безопасности; познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники; спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки; благотворительные акции и другие. «Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности».