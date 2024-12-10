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Лукашенко обратился к певице Таисии Повалий, сказав про всенародную любовь

Лукашенко поздравил певицу Таисию Повалий с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 10 декабря, поздравил певицу Таисию Повалий с днем рождения, сказав про всенародную любовь. Об этом информирует пресс-служба президента.

— Прекрасный голос, и искренняя манера исполнения снискали Вам всенародную любовь, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вдохновенное вокальное мастерство смогло подарить зрителю множество отличающихся собой утонченностью песен, которые стали настоящими шлягерами. Президент Беларуси обратил внимание на то, что благодарные слушатели с теплотой вспоминают выступления Таисии Повалий на белорусской земле как незабываемый праздник.

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