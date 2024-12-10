Лукашенко обратился к певице Таисии Повалий, сказав про всенародную любовь

Он отметил, что вдохновенное вокальное мастерство смогло подарить зрителю множество отличающихся собой утонченностью песен, которые стали настоящими шлягерами. Президент Беларуси обратил внимание на то, что благодарные слушатели с теплотой вспоминают выступления Таисии Повалий на белорусской земле как незабываемый праздник.