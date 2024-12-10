На трассе М-5 в Челябинской области затруднен проезд, идет снег

В Челябинской области утром 10 декабря начались снегопады. В региональной Госавтоинспекции предупредили о появлении гололеда на трассе М-5. На очистку дороги выходит спецтехника.
— Идут осадки в виде снега от Юрюзани до границы Челябинской области и Башкортостана, — рассказали в ГАИ. — Температура −5, −7 градусов, на дороге образуется скользкость. Заторы в движении по направлению к Челябинску.
По прогнозу, в ближайшее время снегопад усилится. ФКУ Упрдор «Южный Урал» попросили водителей отложить дальние поездки.