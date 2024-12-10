Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 в Челябинской области затруднен проезд, идет снег

В Госавтоинспекции предупредили о трудностях на трассе М-5.

Сейчас в Сан-Хосе: +14° 3 м/с 24% 766 мм рт. ст. +17°
Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области утром 10 декабря начались снегопады. В региональной Госавтоинспекции предупредили о появлении гололеда на трассе М-5. На очистку дороги выходит спецтехника.

— Идут осадки в виде снега от Юрюзани до границы Челябинской области и Башкортостана, — рассказали в ГАИ. — Температура −5, −7 градусов, на дороге образуется скользкость. Заторы в движении по направлению к Челябинску.

По прогнозу, в ближайшее время снегопад усилится. ФКУ Упрдор «Южный Урал» попросили водителей отложить дальние поездки.