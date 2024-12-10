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Сильные снегопады и похолодание до −15° ожидаются в Башкирии

В Башкирии прогнозируют сильные снегопады.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прогнозируют сильные осадки и похолодание. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня, 10 декабря, временами будут снегопады, местами — сильные, однако на юге республики обойдется без существенных осадков. На некоторых участках дорог образуются снежные заносы и накаты. Ветер будет юго-западный умеренный, в некоторых районах — порывы до сильного. Днем температура воздуха составит −5,-10°.

Завтра, 11 декабря, прогнозируют небольшие снегопады, местами — умеренные. Будет юго-западный умеренный ветер. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −5,-10°, при прояснениях — до −15°, днем потеплеет до −3,-8°.

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