Сильные снегопады и похолодание до −15° ожидаются в Башкирии

В Башкирии прогнозируют сильные осадки и похолодание. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 10 декабря, временами будут снегопады, местами — сильные, однако на юге республики обойдется без существенных осадков. На некоторых участках дорог образуются снежные заносы и накаты. Ветер будет юго-западный умеренный, в некоторых районах — порывы до сильного. Днем температура воздуха составит −5,-10°.
Завтра, 11 декабря, прогнозируют небольшие снегопады, местами — умеренные. Будет юго-западный умеренный ветер. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −5,-10°, при прояснениях — до −15°, днем потеплеет до −3,-8°.
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