В омской столовой «Солнечный день» нашли антисанитарию

Омский Роспотребнадзор провел внеплановую проверку столовой «Солнечный день» по улице Ленина, 22. Поводом стала жалоба потребителей. В ноябре там пообедала семья с двумя детьми, и после трапезы клиенты почувствовали себя плохо, одному из малышей потребовалась медицинская помощь.
На предприятии общепита сотрудники Роспотребнадзора нашли грубые нарушения санитарного законодательства. Как пишет «Новый Омск» со ссылкой на ведомство, в отношении индивидуального предпринимателя Татьяны Бачинской, в чьем ведении находится столовая, проведено эпидемиологическое расследование, ее привлекут к административной ответственности.
Отметим, что это уже не первая претензия Роспотребнадзора к этой точке. В апреле нынешнего года после жалоб недовольных клиентов деятельность предприятия была приостановлена на 30 суток. В официальном релизе оно называлось рестораном самообслуживания «Солнечный день и мама Маргарита». Адреса точек общепита совпадают.