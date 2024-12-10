В омской столовой «Солнечный день» нашли антисанитарию

Отметим, что это уже не первая претензия Роспотребнадзора к этой точке. В апреле нынешнего года после жалоб недовольных клиентов деятельность предприятия была приостановлена на 30 суток. В официальном релизе оно называлось рестораном самообслуживания «Солнечный день и мама Маргарита». Адреса точек общепита совпадают.