Учения экстренных служб прошли в тоннеле дамбы в Петербурге

В тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений в ночь на 10 декабря проходили учения экстренных служб. По легенде, там столкнулись несколько машин, в том числе пассажирский автобус, бензовоз и микроавтобус. Последний загорелся. В ряде автомобилей люди оказались заблокированы, десяткам условных пострадавших требуется незамедлительная помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.