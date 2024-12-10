Учения экстренных служб прошли в тоннеле дамбы в Петербурге

В тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений в ночь на 10 декабря проходили учения экстренных служб. По легенде, там столкнулись несколько машин, в том числе пассажирский автобус, бензовоз и микроавтобус. Последний загорелся. В ряде автомобилей люди оказались заблокированы, десяткам условных пострадавших требуется незамедлительная помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Специалисты экстренных служб должны были спасти людей из транспорта различными способами, потушить микроавтобус, предотвратить возможный взрыв бензовоза, ликвидировать утечку топлива из него, собрать разлившиеся нефтепродукты и организовать дорожное движение в районе ДТП, — добавили в ведомстве.
Особым условием стало то, что грузовой контейнер тягача опрокинулся на легковушку, и люди внутри оказались зажаты. Ну и не стоит забывать, что условная авария была в тоннеле, то есть пространство было сильно ограничено.
Всем условным пострадавшим накладывали грим, поэтому реалистичность была на высшем уровне. Также участники тренировки не стеснялись выражать эмоции, как это делали бы люди, попавшие в беду.
В ликвидации ДТП участвовали пожарно-спасательные подразделения, полицейские, дорожные службы, медики, психологи МЧС. Даже вертолеты и санитарная авиация была задействована — впервые в ночное время в рамках учений.
Все поставленные задачи были выполнены. В тренировке приняли участие 26 единиц техники и 139 человек личного состава от РСЧС.