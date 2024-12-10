Реставрация памятника истории и культуры завершена в Иркутске

В Иркутске отреставрировали памятник истории и культуры, который находится на улице Каландаришвили, 12. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, здание построили в начале 20 века, к полному обновлению впервые приступили в 2019 году. В рамках ведомственной целевой программы сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности Приангарья, выделили 373 миллиона рублей.