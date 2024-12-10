Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реставрация памятника истории и культуры завершена в Иркутске

Архитектурный памятник удалось приспособить под медицинское учреждение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске отреставрировали памятник истории и культуры, который находится на улице Каландаришвили, 12. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, здание построили в начале 20 века, к полному обновлению впервые приступили в 2019 году. В рамках ведомственной целевой программы сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности Приангарья, выделили 373 миллиона рублей.

— Пять лет назад здание было в крайне плачевном состоянии. Во время реставрации застали все неприятные моменты — эпидемия ковида и экономические трудности, однако при помощи коллег работы удалось завершить, — рассказал руководитель отдела реставрации компании подрядчика Сергей Лененко.

Исторический облик здания удалось сохранить. Пресс-служба правительства Иркутской области.

Объект привели в полный порядок: демонтировали стены, перегородки и полы, установили монолитные железобетонные покрытия, лестничные марши, построили новую кровлю, установили пожарную сигнализацию, камеры видеонаблюдения и многое другое. Также во всем здании появились новые окна, двери, плитка. Закупили медоборудование, снесли пристрой — на его месте появился новый, там установили магнитно-резонансный томограф.

Архитектурный памятник удалось приспособить под медицинское учреждение, которое полностью отвечает современным нормам. Здание введут в эксплуатацию после разрешения Государственного строительного надзора.

Специалисты восстановили скульптуры. Пресс-служба правительства Иркутской области.

Кстати, специалисты потрудились и сохранили исторические особенности — восстановили скульптуры и декоративные элементы на крыше. Напомним, в начале 20 века в здании располагался родильный дом, затем — эндокринологический диспансер и поликлиника онкологического центра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20,7 тысячи детей родились в Иркутской области за 11 месяцев.