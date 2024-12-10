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Стало известно, кто станет главным омским Дедом Морозом

На роль сказочного героя утвержден администратор.

Источник: Комсомольская правда

Мэр омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, кто сыграет роль главного новогоднего волшебника на городской елке. Вопреки сложившейся практике, им станет не актер, а администратор.

Будущий самый главный омский Дед Мороз является директором двух бюджетных учреждений города: ледового театра «Сибирский сказ» и «Спортивный город». Как сообщил Сергей Шелест, Сергей Набоков уже утвержден на роль. В качестве Деда Мороза 27 декабря он откроет главную городскую елку в «Омской крепости».