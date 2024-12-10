В 5 районах Волгограда пройдут массовые отключения света 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, электричества временно не будет в Кировском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Центральном и Советском районах. Отключения не связаны с аварией, они запланированы, сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Здания в Дзержинском районе обесточат на 4 часа — c 9.00 до 13.00. В Краснооктябрьском районе электричества не будет 7 часов — с 9.00 до 16.00. В остальных частях города свет отключат на 8 часов и больше.
Список адресов, где отключат электроэнергию 10 декабря в Волгограде.