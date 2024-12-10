У стены на некрополе Херсонеса ищут предназначение

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Археологи смогли реконструировать, как проходила древняя стена в балке, ведущей к древнему городу Херсонесу Таврическому (территория современного Севастополя) и некрополю, где хоронили его элиту. Благодаря этому удалось выдвинуть гипотезы о ее назначении, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
Ученые анализируют находки, сделанные в 2020—2023 годах на территории южного пригорода Херсонеса. В ходе раскопок были обнаружены участки некрополя разных веков, связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты. При этом найдено более 6,5 млн предметов — больше, чем за все предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса. Раскопки стали самыми масштабными за всю историю российской археологии, и обработка собранных данных займет еще несколько лет, а значит, на протяжении этого времени будут делаться новые открытия.
«Специфика таких масштабных раскопок в том, что параллельно работают несколько организаций, причем раскопы закладываются постепенно, и на каждом работы ведутся с разной скоростью. И только сейчас, собирая вместе, обобщая и анализируя чертежи, данные ортофотосъемок, лазерного сканирования и все прочее, мы можем увидеть общую картину. Например, по данным от нескольких раскопов мы смогли примерно восстановить, как проходила стена, и предположить, какую роль она играла», — рассказал Вахонеев.
Он пояснил, что археологи обнаружили остатки стены шириной 2 м, высотой примерно 2−3 м. Строение, предварительно, датируется II-I веками до н. э.
«Общая протяженность стены около 120 м, и она обладает несколькими особенностями. Со стороны города устроены подпорки, которые должны сделать ее более устойчивой при натиске кого-то или чего-то с внешней, то есть дальней от города, стороны», — уточнил Вахонеев.
Гипотезы о назначении стены.
Собеседник агентства пояснил, что сейчас у ученых две гипотезы о том, зачем было выстроено это массивное укрепление. Часть специалистов считают это первой линией обороны перед Херсонесом или стеной, огораживавшей лагерь понтийский войск Митридата VI в I веке до н. э., — но тогда странным является то, что она перегораживает только балку, а следов военного лагеря при раскопках не обнаружено.
«Я склоняюсь к другой версии. Посмотрите, сейчас отчетливо видно, что с внешней стороны от стены ничего нет — а между ней и городскими стенами находится элитарный некрополь. И наиболее вероятно, что защищала стена не от врагов, а от намывов — это сложно назвать полноценным селем, но при сильных ливнях вниз по балке, прямо на некрополь, стекал бы большой объем воды, которая несла песок и мусор», — рассказал Вахонеев.
В пользу этой же версии говорят и собранные археологами данные о грунте.
«И вот эта стена защищала некрополь с культовыми местами, с искусно выполненными мемориальными сооружениями. Более того, отчасти такую же роль могла играть и протейхизма — внешняя стена городских укреплений, окружавших непосредственно Херсонес в VI-XII веках. Вероятно, она защищала от таких наносов город», — добавил ученый.
О Херсонесе.
Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424−421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.