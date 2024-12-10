У стены на некрополе Херсонеса ищут предназначение

Ученые анализируют находки, сделанные в 2020—2023 годах на территории южного пригорода Херсонеса. В ходе раскопок были обнаружены участки некрополя разных веков, связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты. При этом найдено более 6,5 млн предметов — больше, чем за все предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса. Раскопки стали самыми масштабными за всю историю российской археологии, и обработка собранных данных займет еще несколько лет, а значит, на протяжении этого времени будут делаться новые открытия.