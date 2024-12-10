Бонист Баранов предложил изобразить на новой тысячной купюре Сталина

«В этом голосовании я сам не участвовал, потому что, знаете, в моем понимании это “игра в демократию”, именно в кавычках. То есть на самом деле, конечно, могут прислушаться к мнению народа, но совсем не обязательно, что победители этого конкурса будут изображены на купюрах», — сказал Баранов «Газете.Ru».