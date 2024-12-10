В Новосибирске спасатели вызволили студентку из туалетного плена

К спасателям МАСС обратилась 22-летняя девушка, чья младшая сестра, 16-летняя Валерия, оказалась заблокирована в туалетной комнате из-за сломанного замка. Девушки являются студентками и не имеют родных в городе. Они не смогли решить проблему самостоятельно.
Спасатели оперативно прибыли на место и без повреждений открыли дверь. Несмотря на переживания девушек, так как квартира была съёмной, инцидент завершился благополучно. Спасатели МАСС выразили благодарность за тёплые слова в свой адрес и пожелали, чтобы подобные ситуации больше не возникали.