В Новосибирске спасатели вызволили студентку из туалетного плена

Спасатели оперативно прибыли на место и без повреждений открыли дверь. Несмотря на переживания девушек, так как квартира была съёмной, инцидент завершился благополучно. Спасатели МАСС выразили благодарность за тёплые слова в свой адрес и пожелали, чтобы подобные ситуации больше не возникали.