Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске спасатели вызволили студентку из туалетного плена

Девушки-студентки не имеют родных в городе и не могли решить проблему самостоятельно.

Источник: Om1 Новосибирск

К спасателям МАСС обратилась 22-летняя девушка, чья младшая сестра, 16-летняя Валерия, оказалась заблокирована в туалетной комнате из-за сломанного замка. Девушки являются студентками и не имеют родных в городе. Они не смогли решить проблему самостоятельно.

Спасатели оперативно прибыли на место и без повреждений открыли дверь. Несмотря на переживания девушек, так как квартира была съёмной, инцидент завершился благополучно. Спасатели МАСС выразили благодарность за тёплые слова в свой адрес и пожелали, чтобы подобные ситуации больше не возникали.