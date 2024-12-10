Новосибирцы смогут увидеть парад планет в декабре

Парад планет можно будет наблюдать жителям Новосибирска в декабре. Об этом рассказали сотрудники Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ.
Так, 14 декабря почти полная Луна сблизится с Ураном, 15 декабря произойдет сближение с Юпитером, 18 декабря, когда Луна чуть убавится, она сблизится с Марсом, а 29 декабря серпик Луны сблизится и простится с Меркурием, рассказывает Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом.
Также с середины декабря по утрам на юго-восточном горизонте в созвездии Скорпиона можно видеть Меркурий. Венеру можно видеть по вечерам, в том месте, где заходит Солнце. Красноватую мигающую планету Марс можно наблюдать и ночью, и по утрам невооруженным глазом.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы запечатлели световые столбы. Кадрами поделилась читательница КП-Новосибирск.