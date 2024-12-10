На дороги Башкирии вывели более 700 единиц техники

Так, в своих соцсетях о снежной погоде сообщил глава Балтачевского района Ильгиз Субушев. С лопаты и уборки во дворе начался день главы администрации Бирского района Антона Талалова. Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также ожидаются снегопады.