На дороги Башкирии вывели более 700 единиц техники

Так, в своих соцсетях о снежной погоде сообщил глава Балтачевского района Ильгиз Субушев. С лопаты и уборки во дворе начался день главы администрации Бирского района Антона Талалова. Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также ожидаются снегопады.
По данным министерства транспорта, дорожные службы ведут работы на трассах и магистралях Башкирии. На очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки направили 713 единиц спецтехники. Так, на федеральных дорогах работало 170 единиц, на региональных — 299, в Уфе — 244.
Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали более 600 тонн специальных материалов.
Телефоны диспетчерских служб:
- ФКУ Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или
+7 (917) 046−79−53.
- ГКУ УДХ РБ: 8 (347)224−72−99 или
+7 (927) 955−11−00.
- АО «Башкиравтодор»:
8 (347) 262−52−00или +7 (927) 950−59−59.