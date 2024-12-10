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На дороги Башкирии вывели более 700 единиц техники

В Башкирию приходит настоящая зима. Прошедшей ночью в ряде районов и городов выпал обильный снег.

Сейчас в Сан-Хосе: +14° 3 м/с 24% 766 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

Так, в своих соцсетях о снежной погоде сообщил глава Балтачевского района Ильгиз Субушев. С лопаты и уборки во дворе начался день главы администрации Бирского района Антона Талалова. Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также ожидаются снегопады.

По данным министерства транспорта, дорожные службы ведут работы на трассах и магистралях Башкирии. На очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки направили 713 единиц спецтехники. Так, на федеральных дорогах работало 170 единиц, на региональных — 299, в Уфе — 244.

Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали более 600 тонн специальных материалов.

Телефоны диспетчерских служб:

  • ФКУ Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или +7 (917) 046−79−53.
  • ГКУ УДХ РБ: 8 (347)224−72−99 или +7 (927) 955−11−00.
  • АО «Башкиравтодор»: 8 (347) 262−52−00 или +7 (927) 950−59−59.

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