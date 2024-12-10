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В Новосибирске умер экс-директор завода «Сибтекстильмаш» Игорь Попелюх

Игорь Лаврентьевич начал свою карьеру на заводе в 1960 году.

Источник: Reuters

Игорь Лаврентьевич начал свою карьеру на заводе в 1960 году.

В Новосибирске ушел из жизни Игорь Попелюх.

Игорь Лаврентьевич начал свою карьеру на заводе в 1960 году, когда пришел туда молодым специалистом. В начале 90-х он стал первым выборным директором предприятия. С 1995 года Попелюх возглавлял деловой клуб СЭР («Содружество. Эффективность. Развитие»), где работал до 2021 года, активно отстаивая интересы промышленных компаний Новосибирска.

Игорь Попелюх был удостоен премии Совета Министров СССР в 1970 году и Государственной премии Казахской ССР в 1982 году, что свидетельствует о его значительном вкладе в развитие промышленности.