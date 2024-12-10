В Омске на мосту у Телецентра рассосались дорожные пробки

Как сообщили в мэрии, по данным сервиса «Яндекс карты» коэффициент пробок в период с 8:00 до 10:00 снизился до 3—5 баллов. Об улучшении дорожной ситуации также свидетельствуют данные видеонаблюдения и средств навигации.