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В Омске на мосту у Телецентра рассосались дорожные пробки

Данные о дорожной ситуации на мосту имени 60-летия ВЛКСМ приводит мэрия.

Источник: Комсомольская правда

По данным администрации города Омска, на подступах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ рассосались дорожные пробки. Напомним, заторы возникли после того, как движение по мосту ограничили на время проведения ремонтных работ.

Как сообщили в мэрии, по данным сервиса «Яндекс карты» коэффициент пробок в период с 8:00 до 10:00 снизился до 3—5 баллов. Об улучшении дорожной ситуации также свидетельствуют данные видеонаблюдения и средств навигации.

Специалисты департамента транспорта совместно с Госавтоинспекцией в случае необходимости готовы оперативно откорректировать ситуацию.