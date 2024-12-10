«Моану 2» показали на российских экранах

Мировая касса картины составляет уже $600 млн, она на пятом месте по сборам за год, а в России ее показывают с казахстанским дубляжом: Моану озвучивает известная и там, и у нас хип-хоп-певица Назима, которая раньше пела с Тимати и Валерией и записывалась на лейбле Black Star.
Здесь нет классического диснеевского суперзлодея, который чинит препятствия героям и планирует получить власть над всем миром. Нет истории большой любви, которая двигала бы героев навстречу друг другу. Нет борьбы с предрассудками полинезийского общества, нет каких-то ярких заварушек, в которые могли бы впутаться герои.
Мы наблюдаем только, как хорошие ребята после легкого недопонимания всё же находят общий язык с очень хорошими ребятами, а потом к ним присоединяются еще и отличные ребята. Океан, солнце, бананы и татуировки, которые не становятся тут символом инициации. Какая инициация, если и так все гармоничны, честны, храбры и дружелюбны?
Жизнь, как часто бывает, расставила всё на свои места. Семейный зритель во всем мире наплевал на мнение занудных критиков и ринулся на фильм. Только в США мультик заработал $300 млн и еще столько же в других странах. В Северной Америке через несколько дней «Моана 2» станет третьим по кассе релизом года, в мире он уже на пятом месте, но вскоре обгонит «Дюну» и закончит год как минимум на четвертом месте.
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Дети природы: «Моана 2» ворвалась на российские экраны.