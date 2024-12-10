«Моану 2» показали на российских экранах

Жизнь, как часто бывает, расставила всё на свои места. Семейный зритель во всем мире наплевал на мнение занудных критиков и ринулся на фильм. Только в США мультик заработал $300 млн и еще столько же в других странах. В Северной Америке через несколько дней «Моана 2» станет третьим по кассе релизом года, в мире он уже на пятом месте, но вскоре обгонит «Дюну» и закончит год как минимум на четвертом месте.