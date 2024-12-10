На донских дорогах установят дополнительные камеры видеофиксации

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил определить потребность в дополнительных комплексах видеофиксации на донских дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.
Сейчас в регионе работают 328 комплексов видеофиксации. Специалисты утверждают, что количество нужно нарастить. Устанавливать оборудование будут в местах, где есть риск аварий, в том числе с пешеходами — рядом с переходами и перекрёстками.
«Там, где камеры стоят, водители стараются не нарушать скоростной режим. Помимо аварийности и контроля, есть еще и проблема с организацией дорожного движения в Ростове-на-Дону и других городах», — пояснил Юрий Слюсарь.
Он поручил проанализировать, в какую сумму выльется установка нового оборудования.