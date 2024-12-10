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На дороге Сикияз-Семериковка погиб 42-летний водитель иномарки

В Башкирии водитель Datsun не справился с управлением и разбился насмерть.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 10 декабря, в Дуванском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на первом километре дороги Сикияз-Семериковка. 42-летний мужчина за рулем Datsun не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте ЧП.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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