На гостевом маршруте во Владивостоке заменили леера

По данным пресс-службы администрации Владивостока, сейчас специалисты восстанавливают дорожное ограждение на Катерной. Напомним, ранее масштабные работы прошли на объездной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Здесь бригады привели в порядок более километра лееров. Всего же с начала года во Владивостоке отремонтировали около семи километров ограждений.