На гостевом маршруте во Владивостоке заменили леера

Монтаж лееров завершился на двух участках дорог во Владивостоке. Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» («СГТ») заменили в общей сложности 500 метров ограждений на Некрасовском путепроводе и Маковского.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда — Владивосток», работы на главном путепроводе города стартовали в первых числах декабря. Учитывая большую транспортную загруженность этого участка и сложный монтаж, сотрудники «СГТ» трудились и в выходные. Специалисты установили 100 метров ограждений.
В пригороде работы велись с 20 ноября от остановки «Фабрика Заря» до 14-го километра. Под замену попали старые ограждения и конструкции, пострадавшие в результате ДТП. Сотрудники отдела обеспечения безопасности городской службы модернизировали на скоростном участке трассы 400 метров лееров.
«Установка лееров усложнялась непростой системой крепления дорожных разделителей, а также высоким автомобильным трафиком», — поделились сотрудники муниципального учреждения.
По данным пресс-службы администрации Владивостока, сейчас специалисты восстанавливают дорожное ограждение на Катерной. Напомним, ранее масштабные работы прошли на объездной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Здесь бригады привели в порядок более километра лееров. Всего же с начала года во Владивостоке отремонтировали около семи километров ограждений.
Совсем скоро движение станет более упорядоченным и безопасным на Выселковой. Редакция уже подробно рассказывала о работах, которые по заказу мэрии проводит подрядчик. Дорожники уже смонтировали разделительный барьер от поворота на «Китай-город» до перекрестка Днепровская — Снеговая Падь. Еще предстоит обновить разметку, установить знаки и создать островки безопасности.