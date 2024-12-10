В Краснодаре более 30 многоэтажек останутся без воды 10 декабря

«В связи с отключением электроэнергии филиалом АО “Электросети Кубани” “Краснодар Электросеть” на ВНС на 30 мин. утром и вечером в промежутке времени с 07−00 до 17−00 часов будет отключено водоснабжение», — говорится в сообщении.
Без воды останутся абоненты, проживающие по адресам: ул. Волжская 73, 75, 77, 106, 108; ул. Новороссийская, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 192, 198, 200, 202, 204, 206, 208; ул. Енисейская 49, 54, 56; ул. Новгородская 11, 13, 15; ул. Дунайская 53,57, 60, 64; ул. Таганрогская, 1, 3, 4, 5, 13, 16, 18, 22, 22/1, 24; ул. Бородина 18, 22.