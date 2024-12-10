В Краснодаре более 30 многоэтажек останутся без воды 10 декабря

«В связи с отключением электроэнергии филиалом АО “Электросети Кубани” “Краснодар Электросеть” на ВНС на 30 мин. утром и вечером в промежутке времени с 07−00 до 17−00 часов будет отключено водоснабжение», — говорится в сообщении.