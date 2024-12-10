В Краснодарском крае за сутки родились 174 ребенка

В Краснодарском крае за минувшие сутки родились 174 ребенка. На свет появились 87 девочек и 87 мальчиков, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
В краевой столице появилось 67 новорожденных, в Сочи — 21. В Анапе родились пять малышей, в Геленджике — четыре, в Армавире — восемь, а в Новороссийске — 16 детей.
«По одному малышу появился на свет в Абинском и Апшеронском районах. Два ребенка родились в Лабинском районе, а шесть — в Северском», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.
Днем ранее в Краснодарском крае родились 107 детей.