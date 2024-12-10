Три тысячи подписей собрали в Бодайбо для снижения цен на авиабилеты в Иркутск

Жители Бодайбо собрали 3 380 подписей, которые направят в администрацию президента РФ. Делается это все для того, чтобы урегулировать тарифы на пассажирские авиаперевозки по маршруту Бодайбо — Иркутск. Как сообщили КП-Иркутск в администрации муниципального города и района, сейчас пассажиры вынуждены отказываться от полетов из-за высоких цен.
Так с 1 мая 2024 билет стоил 22 025 рублей, а с 1 декабря — 26 830. В обращении жители уточнили, что перелеты необходимы для доставки скоропортящихся продуктов, товаров первой необходимости. Зачастую летят пассажиры, которым необходима медпомощь.
— Стоимость билетов не субсидируется, хотя это реально можно сделать, и это уже реализовано во многих районах Приангарья. Для нас это обращение — последняя надежда, и я надеюсь, что будут приняты какие-то меры. Такое большое количество подписей не должно оставаться без внимания, — рассказал мэр района Евгений Юмашев.
Подписи собирали в администрации города и района, в здании аэропорта. Помимо этого активно задействовали социальные сети и направляли жалобы в соответствующие инстанции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске.