Три тысячи подписей собрали в Бодайбо для снижения цен на авиабилеты в Иркутск

— Стоимость билетов не субсидируется, хотя это реально можно сделать, и это уже реализовано во многих районах Приангарья. Для нас это обращение — последняя надежда, и я надеюсь, что будут приняты какие-то меры. Такое большое количество подписей не должно оставаться без внимания, — рассказал мэр района Евгений Юмашев.