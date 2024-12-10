День Героев Отечества отметили во Владивостоке

Как рассказали в Законодательном Собрании Приморья, праздник отмечают в России с 2007 года. Он посвящен памяти и уважению к людям, удостоенным высших государственных наград: званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Торжественная церемония собрала семьи приморцев, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность поддержки таких семей. «Все они — Герои. Наша задача — быть сопричастными к судьбе их родных и сделать всё, чтобы они ни в чем не нуждались», — подчеркнул губернатор Олег Николаевич.
Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко отметил, что помощь участникам СВО и их семьям остается приоритетом для властей всех уровней.
«Мы направляем усилия на решение вопросов медицинского, социального и бытового характера для семей военнослужащих и ветеранов», — отметил Антон Волошко.
Глава региона передал портреты погибших защитников их вдовам и родителям. Созданные студентами Приморского краевого художественного колледжа в рамках губернаторского проекта «Портрет Героя» картины стали центральной частью мероприятия. Для создания портретов молодые художники изучали биографии героев, стараясь передать не только внешнее сходство, но и дух защитников.
Проект «Портрет Героя» получил поддержку на федеральном уровне, включая Министерство культуры РФ и аппарат полпреда президента в ДФО. Он вошел в цифровую платформу лучших региональных практик «Смартека». В этом году в рамках инициативы было создано 120 портретов, превзойдя прошлогодний результат в 71 работу.