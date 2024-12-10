День Героев Отечества отметили во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность поддержки таких семей. «Все они — Герои. Наша задача — быть сопричастными к судьбе их родных и сделать всё, чтобы они ни в чем не нуждались», — подчеркнул губернатор Олег Николаевич.