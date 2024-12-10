Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День Героев Отечества отметили во Владивостоке

В понедельник, 9 декабря, в здании правительства Приморского края прошло патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в Законодательном Собрании Приморья, праздник отмечают в России с 2007 года. Он посвящен памяти и уважению к людям, удостоенным высших государственных наград: званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Торжественная церемония собрала семьи приморцев, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность поддержки таких семей. «Все они — Герои. Наша задача — быть сопричастными к судьбе их родных и сделать всё, чтобы они ни в чем не нуждались», — подчеркнул губернатор Олег Николаевич.

Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко отметил, что помощь участникам СВО и их семьям остается приоритетом для властей всех уровней.

«Мы направляем усилия на решение вопросов медицинского, социального и бытового характера для семей военнослужащих и ветеранов», — отметил Антон Волошко.

Глава региона передал портреты погибших защитников их вдовам и родителям. Созданные студентами Приморского краевого художественного колледжа в рамках губернаторского проекта «Портрет Героя» картины стали центральной частью мероприятия. Для создания портретов молодые художники изучали биографии героев, стараясь передать не только внешнее сходство, но и дух защитников.

Проект «Портрет Героя» получил поддержку на федеральном уровне, включая Министерство культуры РФ и аппарат полпреда президента в ДФО. Он вошел в цифровую платформу лучших региональных практик «Смартека». В этом году в рамках инициативы было создано 120 портретов, превзойдя прошлогодний результат в 71 работу.