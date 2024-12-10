Попали под лишение прав: Более 200 пьяных водителей поймали в Петербурге за два дня

В Петербурге и Ленобласти в минувшие выходные, 7 и 8 декабря, прошел масштабный рейд «Нетрезвый водитель». Полицейские на дорогах регионов поймали более 200 автомобилистов, которые сели за руль под действием алкоголя. При этом часть из них гоняли по трассам в пьяном виде уже не в первый раз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.