Попали под лишение прав: Более 200 пьяных водителей поймали в Петербурге за два дня

В Петербурге и Ленобласти в минувшие выходные, 7 и 8 декабря, прошел масштабный рейд «Нетрезвый водитель». Полицейские на дорогах регионов поймали более 200 автомобилистов, которые сели за руль под действием алкоголя. При этом часть из них гоняли по трассам в пьяном виде уже не в первый раз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Больше всего нетрезвых водителей было выявлено в Кировском и Красногвардейском районах Северной столицы, а также во Всеволожском районе Ленобласти, — отметили в ведомстве.
Так, 102 человека привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, а еще 89 автомобилистов — за отказ от медосвидетельствования. Теперь им грозит крупный штраф и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 года до 2 лет.
Более серьезное наказание ждет 14 человек, которые попались на повторном пьяном вождении. В отношении этих нарушителей уже возбуждены уголовные дела по соответствующей статье. За это им грозит наказание вплоть до лишения свободы.