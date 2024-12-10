Минтруда Беларуси сказало об обязательном составлении графика отпусков. Подробности озвучила консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Татьяна Рахубо. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты.
— График отпусков — он обязательный документ, который должен составляться в каждой организации независимо от численности работников, — пояснила специалист.
По ее словам, график отпусков утверждается нанимателем. Она уточнила, что в том случае, если это предусмотрено в коллективном договоре, то наниматель согласовывает его с профсоюзной организацией. Рабухо добавила, что график отпусков размещается в общедоступном месте, на стенде. Это значит, что он доводится до сведения всех работников.
— И каждый может увидеть на информационной доске, что вот вывешен график отпусков. Это может быть в целом по организации, может быть по структурным подразделениям.
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