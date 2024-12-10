Минтруда Беларуси сказало об обязательном составлении графика отпусков

По ее словам, график отпусков утверждается нанимателем. Она уточнила, что в том случае, если это предусмотрено в коллективном договоре, то наниматель согласовывает его с профсоюзной организацией. Рабухо добавила, что график отпусков размещается в общедоступном месте, на стенде. Это значит, что он доводится до сведения всех работников.