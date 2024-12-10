«Выявлено 763 административных правонарушения». ГАИ озвучила результаты усиленной проверки такси в Беларуси

ГАИ сказала о 763 административных нарушениях при проверке такси в Беларуси. Подробности озвучил в эфире СТВ первый заместитель начальника ГАИ Министерства внутренних дел Александр Войтешко.
Он акцентировал внимание на том, что за две недели сотрудниками ГАИ в Беларуси было остановлено более 6000 автомобилей такси для проверки. Войтешко уточнил, что в каких-то случаях таксистов останавливали за нарушение правил, в каких-то — для проверки документов.
— И выявлено 763 административных правонарушения. В целом, административное правонарушение, большая их часть, связана с нарушением правил перевозки пассажиров, — пояснил первый заместитель начальника ГАИ МВД.
Кроме того, он заметил, что несмотря на то, что проверка широко анонсировалась в СМИ, три водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Войтешко сообщил, что четырех водителей задержали за то, что у них не было водительских удостоверений.
— Мы сейчас с коллегами будем разбираться, как такое произошло, почему водитель, не имеющий права управления, находился в этом реестре.
Ранее МАРТ раскрыл механизм формирования цен на такси в Минске.
Также власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси.
Тем временем премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.