В Краснодаре проверят условия проживания 729 семей с детьми

Эксперты оценят безопасность жилищных условий и проверят соблюдение норм противопожарной безопасности, состояние электропроводки и приборов. В мэрии подчеркнули, что обход необходим для профилактики нарушений прав несовершеннолетних, а также для предупреждения чрезвычайных ситуаций и преступлений.