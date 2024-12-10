В Краснодаре проверят условия проживания 729 семей с детьми

В состав комиссии вошли медработники, специалисты сферы образования, социальной и психолого-педагогической помощи, а также сотрудники органов профилактики по делам несовершеннолетних.
Эксперты оценят безопасность жилищных условий и проверят соблюдение норм противопожарной безопасности, состояние электропроводки и приборов. В мэрии подчеркнули, что обход необходим для профилактики нарушений прав несовершеннолетних, а также для предупреждения чрезвычайных ситуаций и преступлений.
При обнаружении нарушений семьям предоставят рекомендации по их устранению. С жильцами проведут разъяснительные беседы и раздадут информационные памятки.
Кроме того, нуждающимся выдадут продуктовые наборы, одежду, бытовую химию и постельное белье. Детям вручат новогодние подарки.