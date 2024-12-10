Омский «Авангард» превысил разрешенный лимит зарплат

Омский ХК «Авангард» превысил разрешенный в КХЛ лимит на зарплаты игроков. Как сообщает «Спорт-экспресс», зарплатные затраты на команду составили в этом сезоне 995 миллионов, тогда как в КХЛ разрешено тратить на зарплаты хоккеистов только 900 миллионов.
По данным открытых интернет-источников, за превышение зарплатного потолка клуб может быть наказан. В числе санкций — снижение предельного размера зарплат на последующие сезоны, аннулирование спортивных результатов и дисквалификация руководителя.
Однако на этом фоне омский клуб не оставляет попыток перекупить топовых игроков. В частности, как сообщает издание, переговоры велись по игрокам «Северстали»: Кириллу Пилипенко и Даниилу Аймурзину. За ведущих форвардов «Авангард» готов был заплатить 250 миллионов.