Федеральный ритейлер усиливает позиции на Дальнем Востоке

В ходе конференции представители сети «Пятерочка», власти и бизнеса обсудили перспективы развития розничной торговли на Дальнем Востоке, акцентировав внимание на доступности товаров, локализации производства и создании условий для экономии средств покупателей. Так, первый магазин сети открылся полтора года назад во Владивостоке, однако за этот короткий срок сеть появилась в 38 населенных пунктах Дальнего Востока. Причем на этом они не планируют останавливаться.