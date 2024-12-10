Федеральный ритейлер усиливает позиции на Дальнем Востоке

В ходе конференции представители сети «Пятерочка», власти и бизнеса обсудили перспективы развития розничной торговли на Дальнем Востоке, акцентировав внимание на доступности товаров, локализации производства и создании условий для экономии средств покупателей. Так, первый магазин сети открылся полтора года назад во Владивостоке, однако за этот короткий срок сеть появилась в 38 населенных пунктах Дальнего Востока. Причем на этом они не планируют останавливаться.
Как отметила заместитель министра торговли и промышленности Приморья Елена Шандова, одной из главных задач остается обеспечение жителей региона качественными и доступными товарами. В своем выступлении она выразила признательность торговой сети за участие в социальных программах, которые позволяют снизить затраты покупателей и делают продуктовую корзину доступной для всех слоев населения.
«На сегодняшний день мы видим на полках продукцию, которая отвечает различным бюджетам. Однако важно продолжать работу с местными производителями, устраняя существующий вакуум в сотрудничестве. Для этого необходимо заключать стратегические соглашения, которые будут стимулировать малый и средний бизнес», — отметила Шандова.
По словам исполнительного директора торговой сети «Пятерочка» на территории ДВ Антона Безрядина, за полтора года было открыто 186 магазинов. Благодаря этому компания уже входит в тройку лидеров среди ритейлеров региона, а в следующем году намерена стать абсолютным лидером по количеству торговых точек, увеличив их число до 350.
Особое внимание уделяется строительству логистической инфраструктуры. В 2025 году в Хабаровске планируется запуск распределительного центра площадью 60 тысяч квадратных метров. В 2027 году аналогичный центр будет открыт во Владивостоке, что позволит значительно упростить логистику и сократить издержки.
Коммерческий директор «Пятерочки» Денис Вечканов подчеркнул, что помимо развития логистики, компания нацелена на развитие партнерских отношений с местными поставщиками.
«Мы стремимся максимально локализовать производство, чтобы минимизировать затраты на доставку и сделать товары еще более доступными. Логистика на Дальний Восток остается одной из самых сложных и затратных, но мы уверены, что местное производство станет ключевым драйвером снижения цен», — отметил Денис Вечканов.
Он подчеркнул, что если везти товар с западной части России, то он будет дороже на 15−20% из-за логистики. Потому ритейлер планирует локализовать производство некоторых товаров на Дальнем Востоке, что поможет его удешевить и увеличит разнообразие на полках.
«У нас есть уникальный ассортимент собственных торговых марок (СТМ), который уже занимает 20% оборота. Это продукция, доступная исключительно в “Пятерочке”. Мы также активно работаем над расширением линейки импортных товаров и продвижением местной продукции», — добавил представитель продуктового ритейлера.
На сегодняшний день сеть обеспечила рабочими местами более 2000 человек. Общий объем инвестиций в регион составил 2 млрд рублей.
«Мы не просто открываем магазины, а создаем рабочие места, поддерживаем местных производителей и улучшаем доступность товаров. Это наш вклад в развитие Дальнего Востока», — подчеркнул Антон Безрядин.
Говоря о планах, представители ритейлера подчеркнули, что в ближайшие годы они планируют увеличить уровень сервиса, продолжая инвестировать в новые магазины, распределительные центры и партнерские проекты.
Отметим, что в ходе конференции участники смогли задать интересующие вопросы, а представители компании более подробно раскрыли некоторые направления бизнеса: сельское хозяйство, готовая продукция, доставка