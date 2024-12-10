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Из-за снегопада в Башкирии перекрыли участки трех дорог для грузовиков и пассажирского транспорта

На трех дорогах в Башкирии из-за снегопада ввели ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 10 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участки трех дорог. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

С 10:00 из-за снегопада, гололедицы и ограниченной видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта по дорогам:

— Уфа-Бирск-Янаул с 33 по 214 километр (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский и Янаульский районы).

— Бирск-Тастуба-Сатка с нулевого по 254 километр (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский, Кигинский районы).

— Бураево-Старобалтачево-Куеда с нулевого по 98 километр (Бураевский и Балтачевский районы).

Ограничения ориентировочно продлятся до 15:00.

— Планируйте свой маршрут и, по возможности, отложите поездку! — порекомендовали в МЧС.

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