Из-за снегопада в Башкирии перекрыли участки трех дорог для грузовиков и пассажирского транспорта

Сегодня утром, 10 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участки трех дорог. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
С 10:00 из-за снегопада, гололедицы и ограниченной видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта по дорогам:
— Уфа-Бирск-Янаул с 33 по 214 километр (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский и Янаульский районы).
— Бирск-Тастуба-Сатка с нулевого по 254 километр (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский, Кигинский районы).
— Бураево-Старобалтачево-Куеда с нулевого по 98 километр (Бураевский и Балтачевский районы).
Ограничения ориентировочно продлятся до 15:00.
— Планируйте свой маршрут и, по возможности, отложите поездку! — порекомендовали в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.