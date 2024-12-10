Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области дороги оснастят дополнительными камерами видеонаблюдения

В Ростовской области установят на дорогах дополнительные камеры видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Дороги Ростовской области оснастят дополнительными камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В ходе заседания по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции сообщили о нехватке камер видеонаблюдения. Сейчас на территории Ростовской области установлено 328 комплексов, из них больше 100 нуждаются в замене. Отметим, что камеры помогают снизить количество аварий на дорогах.

Врио главы донского региона Юрий Слюсарь дал поручение определить потребность в дополнительном количестве видеокамер и провести расчеты финансовой модели оснащения дорог комплексами видеонаблюдения.