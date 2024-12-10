В Ростовской области дороги оснастят дополнительными камерами видеонаблюдения

В ходе заседания по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции сообщили о нехватке камер видеонаблюдения. Сейчас на территории Ростовской области установлено 328 комплексов, из них больше 100 нуждаются в замене. Отметим, что камеры помогают снизить количество аварий на дорогах.