Жительница Усолья-Сибирского выплатила долги по кредиту после конфискации авто

Жительница Усолья-Сибирского не выплачивала долги по кредитам на сумму более 320 тысяч рублей. Восстановить справедливость (хоть и не специально) помог супруг, который приехал на ее авто прямо к судебным приставам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области.
— Мужчина прибыл в отдел за постановлением об окончании исполнительного производства, заведенного ранее в его отношении. Только вот не учел того, что машина была зарегистрирована на имя жены, — рассказали в агентстве.
В это время приставы с помощью мобильного приложения установили авто должницы и … изъяли его. Такого поворота событий семья явно не ожидала. Зато 37-летняя женщина, не желая расставаться с машиной, погасила все долги за два дня, так еще и исполнительский сбор на сумму 39 тысяч рублей выплатила.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три тысячи подписей собрали в Бодайбо для снижения цен на авиабилеты в Иркутск.