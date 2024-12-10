Жительница Усолья-Сибирского выплатила долги по кредиту после конфискации авто

В это время приставы с помощью мобильного приложения установили авто должницы и … изъяли его. Такого поворота событий семья явно не ожидала. Зато 37-летняя женщина, не желая расставаться с машиной, погасила все долги за два дня, так еще и исполнительский сбор на сумму 39 тысяч рублей выплатила.