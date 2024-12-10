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На трех дорогах в Башкирии ограничили движение из-за снегопадов

Запрещён проезд для грузовиков и автобусов.

Источник: Агентство «Москва»

Из снега и гололедицы утром 10 декабря введены ограничения на трех участках дорог, сообщает МЧС Башкирии.

Проезд запрещён для грузовиков и автобусов на следующих участках:

— Уфа — Бирск — Янаул, 33 по 214 км, (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский и Янаульский районы);

-Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 254 км (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский, Кигинский районы) Б.

-Бураево — Старобалтачево — Куеда с 0 по 98 км (Бураевский и Балтачевский районы).

Ориентировочное снятия ограничений — 15:00 по местному времени.

В МЧС просят отменить поездки, если такая возможность есть.