На трех дорогах в Башкирии ограничили движение из-за снегопадов

Из снега и гололедицы утром 10 декабря введены ограничения на трех участках дорог, сообщает МЧС Башкирии.
Проезд запрещён для грузовиков и автобусов на следующих участках:
— Уфа — Бирск — Янаул, 33 по 214 км, (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский и Янаульский районы);
-Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 254 км (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский, Кигинский районы) Б.
-Бураево — Старобалтачево — Куеда с 0 по 98 км (Бураевский и Балтачевский районы).
Ориентировочное снятия ограничений — 15:00 по местному времени.
В МЧС просят отменить поездки, если такая возможность есть.