Почти 3,5 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Более 3,4 тысячи большегрузов и 85 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, следует из данных белорусского ГПК.
Очереди из фур есть на всех трех направлениях, но самое большое скопление отмечается на границе Беларуси с Польшей. В пункте пропуска «Козловичи» находятся 1560 большегрузов.
Напряженная обстановка также отмечается и на литовском направлении, где в пункте пропуска «Каменный Лог» стоит в очереди 590 фур, а в ПП «Бенякони» — 710.
Также большая очередь из 560 грузовиков собралась и на границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина».
Что касается легковушек, то в ПП «Брест» на белорусско-польской границе выезда из страны ожидают 85 авто.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.