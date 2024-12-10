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Ни солнца, ни света: В Кишиневе отключают электроэнергию — публикуем адреса, где вторник, 10 декабря, станет черным

Во всех секторах столицы сегодня, 10 декабря 2024 запланированы отключения электричества.

Во всех секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества.

Публикуем список адресов.

Ботаника:

  • А. Кристя, 4−28, 5−27, А. Мурешану, 4−10, 11−31, Ашхабад, 92−68, 83A, 87, Баку, 1−11, 11A, 2−18, Кэушень, 6A, 10−14, 14A, 18, 30, 13−31, Четатя Албэ, 36A, 38−48, 48A, 70, 74−100, 45−49, 53, 59, 75−83, 85A, 85B, Четатя Килия, 5, 9−13, 14−20, 17−29, 28−44, 48, 52, 56, Доминика Маре, 1−11, 2−12, Ханул Морий, 3, 11, 21, 32−50, 33−49, 86−90, пер. Ханул Морий, 3−31, 4−20, Мунчешть, 170−174, 278, 290A, Пандурилор, 9, 13, 14, Плаюлуй, 85−91, 98−108, Рени, 14, Вылков, 1−9, 13−15, 2−6, 10−14, 14A, 14/2 — с 08:50 до 16:50.
  • А. Негру-Водэ, 107−117, 117/1, 117B, 164, 17/21, 174, 178−188, 188A, 188B, 188G, 192−196, 200−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Друмул Бэчоюлуй, 171, 180−196, 279, 285−289, 293−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19б 303/26, 303/28, 309−315, 315/2, 315/3, 325−327, 331, 331/1, 331/2, 666, 9999, Гренобле, 136/9, 176, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−9, 13−19, 19B, 19/2, 9999, 2, 2/1, 2/2, 2/2B, ⅔, 2/4, 2A, 2B, 2C, 2D, 4, 4/1, 4/2, 4A, 6, 6C, 6/1, 6/2, 6/2A, 6/3, 6/4, 6/5, 6/10, 8, 8/1, 12, 14/1, 14/10, 14/12 — с 09:00 до 17:00.

Буюканы:

  • Рошиорь, 68A, 88 — с 11:00 до 17:00.

Центр:

  • К. Негруцци, 10 — с 09:30 до 17:00.

Чеканы:

  • Г. Гимпу, 25, Мирча чел Батрын, 48, 50, 58, Николае Милеску-Спэтару, 30, Николае Сулак, 4, 8, 8 бл.1, 8 бл. 2 — с 10:10 до 17:00.

Рышкановка:

  • Албишоара, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 76/2, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей, 1, 2, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 9, 15, 16−22, 26−30, И. Заикин, 58, 64, 70−76, 82−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 11:00 до 17:00.
  • Албишоара, 72, 76, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 16−30, И. Заикин, 58−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23−51, Моара Рошие, 5 — с 09:00 до 17:00.

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