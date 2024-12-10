Ни солнца, ни света: В Кишиневе отключают электроэнергию — публикуем адреса, где вторник, 10 декабря, станет черным

Во всех секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
- А. Кристя, 4−28, 5−27, А. Мурешану, 4−10, 11−31, Ашхабад, 92−68, 83A, 87, Баку, 1−11, 11A, 2−18, Кэушень, 6A, 10−14, 14A, 18, 30, 13−31, Четатя Албэ, 36A, 38−48, 48A, 70, 74−100, 45−49, 53, 59, 75−83, 85A, 85B, Четатя Килия, 5, 9−13, 14−20, 17−29, 28−44, 48, 52, 56, Доминика Маре, 1−11, 2−12, Ханул Морий, 3, 11, 21, 32−50, 33−49, 86−90, пер. Ханул Морий, 3−31, 4−20, Мунчешть, 170−174, 278, 290A, Пандурилор, 9, 13, 14, Плаюлуй, 85−91, 98−108, Рени, 14, Вылков, 1−9, 13−15, 2−6, 10−14, 14A, 14/2 — с 08:50 до 16:50.
- А. Негру-Водэ, 107−117, 117/1, 117B, 164, 17/21, 174, 178−188, 188A, 188B, 188G, 192−196, 200−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Друмул Бэчоюлуй, 171, 180−196, 279, 285−289, 293−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19б 303/26, 303/28, 309−315, 315/2, 315/3, 325−327, 331, 331/1, 331/2, 666, 9999, Гренобле, 136/9, 176, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−9, 13−19, 19B, 19/2, 9999, 2, 2/1, 2/2, 2/2B, ⅔, 2/4, 2A, 2B, 2C, 2D, 4, 4/1, 4/2, 4A, 6, 6C, 6/1, 6/2, 6/2A, 6/3, 6/4, 6/5, 6/10, 8, 8/1, 12, 14/1, 14/10, 14/12 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы:
- Рошиорь, 68A, 88 — с 11:00 до 17:00.
Центр:
- К. Негруцци, 10 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы:
- Г. Гимпу, 25, Мирча чел Батрын, 48, 50, 58, Николае Милеску-Спэтару, 30, Николае Сулак, 4, 8, 8 бл.1, 8 бл. 2 — с 10:10 до 17:00.
Рышкановка:
- Албишоара, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 76/2, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей, 1, 2, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 9, 15, 16−22, 26−30, И. Заикин, 58, 64, 70−76, 82−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 11:00 до 17:00.
- Албишоара, 72, 76, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 16−30, И. Заикин, 58−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23−51, Моара Рошие, 5 — с 09:00 до 17:00.