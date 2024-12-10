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Названы категории жителей Приморья, для которых в 2025 году повысится прожиточный минимум

Приморскстат опубликовал постановление правительства края.

Источник: PrimaMedia.ru

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае составит 21 102 рубля, увеличившись на 2 713 рублей. Постановление Правительства Приморского края опубликовал Приморскстат, сообщает ИА PrimaMedia.

У трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 23 001 рубль (ранее 20 044 рубля — прим. ред.), у пенсионеров — 18 148 рублей (ранее 15 815 рублей — прим. ред.) и у детей до 15 лет включительно — 20 469 рублей (ранее 19 029 рублей — прим. ред.).

Так, суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям из двух трудоспособных человек, составит — 46 002 рубля, семьям из двух трудоспособных человек и одного ребенка — 66 471 рубль, а семьям из двух трудоспособных человек и двух детей — 86 940 рублей.

Отметим, что в силу ст. 5 закона Приморского края от 17.11.1999 № 72-КЗ «О прожиточном минимуме в Приморском крае», семья (или одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного минимума, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.