Названы категории жителей Приморья, для которых в 2025 году повысится прожиточный минимум

Так, суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям из двух трудоспособных человек, составит — 46 002 рубля, семьям из двух трудоспособных человек и одного ребенка — 66 471 рубль, а семьям из двух трудоспособных человек и двух детей — 86 940 рублей.